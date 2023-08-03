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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023, 10:08 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023, 10:47

Esenyurt'ta Tekel Bayine silahlı saldırı olayında flaş gelişme! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! İstanbul Esenyurt’ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayi baskınıyla ilgili gözaltına alınan Tarık Özer, oğlu Azat Özer, Samet Özer ve onlara yardım eden 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayi baskınıyla ilgili gözaltına alınan Tarık Özer, oğlu Azat Özer, Samet Özer ve onlara yardım eden 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt'ta bir iş yerinde yaşanan kan dondurucu olayda, Tarık Özer belinden çıkardığı tabanca ile kurşun yağdırmış, Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybederken, Yusuf Erzen (21) ise yaralanmıştı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, 4 zanlıyı ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişiyi kıskıvrak gözaltına almıştı. Zanlılardan Murat Özer geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Özer, oğlu Azat Özer, yeğeni Samet Özer ve ona yardım eden 5 şüpheli ise Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?
Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

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