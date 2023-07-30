Esenyurt'ta dehşet anları! 2 kişinin öldüğü korkunç olay kameralara yansıdı

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda lüks bir cip ile olay yerine gelen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde dükkana giren saldırganla kasada duran iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. İş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak tartıştığı kişinin ayağına ateş ediyor. O sırada dükkana sonradan gelen beyaz gömlekli saldırganın silahla iş yeri çalışanına defalarca ateş ettiği görülüyor. İşte vahşet anları...
Olay, 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı.
SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER
Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor.