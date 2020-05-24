Erzurum'un Oltu ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemeyen mahalle sakinleri, cep telefonlarıyla bu anı fotoğrafladı.
Erzurum Oltu'da Mayıs ayından kar sürprizi
24.05.2020 22:53
- Son dakika: Ankara'da polis uygulama noktasına otomobil daldı! Yaralılar var
- Erzurum Oltu'da Mayıs ayından kar sürprizi
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı
- Türkiye 3 ülkeden biri olacak: Bayraktar AKINCI TİHA'nın belgeseli yayınlandı
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
- Son dakika: Başkan Erdoğan, gençlere şiirle seslendi: Bayram olsun bayramlarımız
- Son dakika: Kovid-19 yakalanan Türk vatandaşı kadın ve ailesi Bangladeş'ten yurda getirildi
- Muğla'da 'Tutkunlar Çetesi'nin dayak görüntüsüne 3 gözaltı!
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ramazan Bayramı mesajı
- Hastaneye götürülmek istenince ortalığı birbirine kattı! Polise kürekle saldırdı
- Esra Erol DNA sonucunu açıkladı Uğurcan ikinci şoku yaşadı! Oğlunun babasını bilemeyen Nargüzel Celepoğlu...
- Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün kabrine ziyaret