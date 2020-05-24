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Erzurum Oltu'da Mayıs ayından kar sürprizi

Erzurum Oltu'da Mayıs ayından kar sürprizi
24.05.2020 22:53

Erzurum'un Oltu ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemeyen mahalle sakinleri, cep telefonlarıyla bu anı fotoğrafladı.


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