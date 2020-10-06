Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği roket saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı!

Cephede Azerbaycan’a karşı hezimete uğrayan Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan Azerbaycan’ın en büyük şehri olan Gence’ye roketli saldırı düzenlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ermenistan ordusunun Gence'ye saldırıları sonucu alışveriş merkezine düşen roket güvenlik kameralarına yansıdı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altında olan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürerken, Ermenistan Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'ye dün roketli saldırı düzenledi. Roketlerden biri Gence şehrinde bulunan bir alışveriş merkezine isabet etti. Roketin düşme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında şimdiye kadar 2'si çocuk 24 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi de ağır yaralandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı da, "Bu saldırılar (Gence),Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir" açıklamasında bulundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan´ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz.

İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır. Bu saldırılar, Ermenistan´ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir."

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Ermeni tarafının Gence kentindeki askeri tesislerin bombardımanı iddiasına ilişkin yaydığı bilgiler kışkırtıcı ve yanlıştır. Düşman ateşi sonucunda siviller, sivil altyapı ve eski tarihi binalar hasar gördü" denildi.