Karabağ’da tokat yiyen Paşinyan savaş suçuna imza attı! Batı'dan destek alamadı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise dün katıldığı yayında önemli mesajlar paylaştı. "Bizim kardeşliğimiz ebedidir. Aziz kardeşim Erdoğan ile düzenlenen basın toplantılarında demiştim ki dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine yakın ikinci ülke yoktur" açıklamasını yaptı.