Evin çevresine yayılan şarapnel parçaları ağaç gövdelerini parçalarlarken çıkardığı yangın da ise ev tamamen kül oldu.

Olay yerine gelen aile yakınları yakınları yanan evin odalarında gözyaşı döktü. Berde'ye fırlatılan bir diğer füze ise boş araziye saplandı. Etrafa saçılan şarapnel parçaları nedeniyle bir kişi ağır yaralandı.

Gence'ye önceki gün balistik füzelerle düzenlenen saldırıda evleri ağır hasar alan Azerbaycanlılar enkaz altında kurtarabildikleri eşyalarını çıkarttı.

Evi ağır hasar alan Kurbanov Çoban Mikailoğlu şöyle konuştu: "Ermenistan cepheden savaşmak varken ne için sivilleri öldürüyor. Bu hangi kitapta hangi hukukta yazar.