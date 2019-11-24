Haberler Video Erman Toroğlu flaş yorum! Ersun Yanal sürekli uyutuyor... Fenerbahçe bu oyunla şampiyon olamaz

Erman Toroğlu flaş yorum! Ersun Yanal sürekli uyutuyor... Fenerbahçe bu oyunla şampiyon olamaz

24.11.2019 22:50

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu'nun penaltı kaçırdığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin oyununu ve Ersun Yanal'ı eleştiren Toroğlu, "Fenerbahçe bu oyunla şampiyon olamaz. Ersun Yanal sürekli uyutuyor." şeklinde konuştu.


Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu'nun penaltı kaçırdığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin oyununu ve Ersun Yanal'ı eleştiren Toroğlu, "Fenerbahçe bu oyunla şampiyon olamaz. Ersun Yanal sürekli uyutuyor." şeklinde konuştu.
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