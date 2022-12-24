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Eren Abluka-18 Operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Temizleye temizleye geliyoruz"

Eren Abluka-18 Operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Temizleye temizleye geliyoruz"
24.12.2022 08:44

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Temizleye temizleye geliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyb Turan operasyonu; Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman illerinde 19 Tabur, 253 Tim, 28 PÖH Timi ile toplam 3650 personelle eş zamanlı olarak başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA: TEMİZLEYE TEMİZLEYE GELİYORUZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

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