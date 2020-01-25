Haberler Video Enkaz altındaki Azize Çelik'e ulaşılma anı kameralara yansıdı! İşte o anlar...
Enkaz altındaki Azize Çelik'e ulaşılma anı kameralara yansıdı! İşte o anlar...

Enkaz altındaki Azize Çelik'e ulaşılma anı kameralara yansıdı! İşte o anlar...

25.01.2020 22:10

Elazığ’da yaşanan 6.8’lik deprem sonrası birçok ilden arama kurtarma ekipleri kente sevk edildi. Mustafapaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazı altında kalan Azize Çelik ve beraberindekilerin 17 saat sonra kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki itfaiye erinin Azize Çelik’e seslenmesi ve göçük altından elini uzatma anlar görülüyor.


Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem sonrası birçok ilden arama kurtarma ekipleri kente sevk edildi. Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazı altında kalan Azize Çelik ve beraberindekilerin 17 saat sonra kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki itfaiye erinin Azize Çelik'e seslenmesi ve göçük altından elini uzatma anlar görülüyor.

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