Uluslararası haber ajansları Associated Press (AP) ve Agence France-Presse (AFP), Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından onlarca fotoğrafı dünyaya servis ediyor.

Uluslararası haber ajansları Associated Press (AP) ve Agence France-Presse (AFP), Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından onlarca fotoğrafı dünyaya servis ediyor.

İlk depremden dokuz saat sonra, bu kez Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi yakınlarında 7.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Uzmanlar ikinci depremin beklenmedik olduğunu belirtiyor.

Depremler Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te binlerce binanın yıkılmasına yol açtı. Fay hatları üstündeki yollar kapandı.

Depremlerin meydana geldiği bölge, Türkiye'ye kadar uzanan devasa fay hattının batı kolu. Tarihteki en büyük depremlerin birçoğunun kaydedildiği Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, güneyden ilerleyerek Hint Okyanusu'nu geçip Arap Yarımadası'na ulaşıyor. Burada ikiye ayrılan fay hattının bir ucu Umman Denizi'nden İran topraklarına giriyor, ardından Irak ve Türkiye'ye kadar ilerliyor. Söz konusu fay hattı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde son buluyor.

İkinci hattın güzergahı ise Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Adana ve Kahramanmaraş'a kadar ulaşıyor. Daha sonra Akdeniz açıklarına dönen fay hattı, Kıbrıs, Rodos ve Girit adalarının güneyinden İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor. Türkiye'yi 6 Şubat 2023 tarihinde vuran deprem fırtınası, ikiye ayrılan devasa fay hattının batı kolu üstünde gerçekleşti.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), büyüklüğünü 7.8 ve 7.5 olarak duyurduğu depremlerin aktif bir sismik bölge olduğunu vurgulayıp sarsıntının merkez üssünü Anadolu, Arabistan ve Afrika levhaları arasındaki kavşak olarak tanımladı. USGS'ye göre, 7.8'lik depremin merkez üssünün 250 kilometre çevresinde 1970'lerden bu yana büyüklüğü 6'yı geçen üç deprem gerçekleşti. USGS, bu üç büyük sarsıntıdan birinin 24 Ocak 2020'deki Elazığ depremi olduğunu kaydetti.

7.8'lik depreme sığ derinlikte doğrultu atımlı fayın neden olduğunu aktaran USGS, sarsıntının kuzeydoğu-güneybatıdaki dikine bir sol yanal fayı veya güneydoğu-kuzeybatıdaki sağ yanal fayı kırdığını belirtti. USGS'ye göre, 7.8 büyüklüğündeki bir doğrultu atımlı deprem, 190 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğindeki fay hattını parçalar.

Yaklaşık dokuz saat sonra 7.8'lik depremin merkez üssüne 95 kilometre uzaklıkta 7.5 büyüklüğünde başka bir sarsıntının daha kaydedildiğini vurgulayan USGS, yeni depremin doğu-batı yönünde dikeye yakın sol yanal atımlı fayı ya da kuzey-güney doğrultusunda sağ yanal atımlı bir fayı kırarak gerçekleştiğini bildirdi. USGS'ye göre, 7.5'lik doğrultu atımlı bir deprem 120 kilometre uzunluğunda ve 18 kilometre genişliğindeki bir fayı koparır. Ayrıca, 7.8 ve 7.5'in engin Doğu Anadolu fay bölgesinde gerçekleştiğini dile getiren USGS, artçı şoklar da göz önüne alındığında 7.5'in 6 Şubat deprem dizisiyle tutarlı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin güneyi ve Suriye'de son yüzyıllarda on binlerce insanın hayatını kaybettiği depremler yaşadığını hatırlatan USGS, söz konusu sarsıntıların kesin yerlerinin ve büyüklüklerinin sadece tahmin edilebildiğini yazdı. Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te 1138 tarihinde gerçekleşen depremin büyüklüğünün 7.1 olduğunu belirten USGS, 1822 tarihindeki sarsıntının ise 7 büyüklüğünde olduğunu öngördü. 1822'deki depremde 20 bin ila 60 bin arasında can kaybı olduğu tahmin ediliyor.

Ajansların foto muhabirleri Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi illerdeki yıkımı görüntüledi. AP'nin Hatay İskenderun'dan geçtiği kare, bir kıyamet sahnesini andırıyordu.

AFP'nin Kahramanmaraş'tan servis ettiği fotoğraflardan ikisi ise, yürek burkucu. Fotoğraflardan biri, yakının kaybetmiş bir depremzedenin kaldırımdaki bekleyişini gösteriyor.

Mesut Hançer isimli bir babanın 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini bırakamadığı kare, tarifsiz bir trajedi. AFP, fotoğraf altında babanın yaşamını yitirmiş kızının elini tuttuğunu yazdı.

AFP foto muhabiri Ozan Köse, Kahramanmaraş'ta umut aşılayan bir kare de yakaladı. Bir erkek çocuk, depremin üstünden neredeyse 36 saat geçtikten sonra enkazdan canlı kurtarıldı.