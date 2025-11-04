Aydın 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Mustafa Öğe hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi ve tahliyesine hükmetti. Sanığın sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alındı.

Olay Nasıl Yaşandı?

Kaza 28 Mayıs günü Efeler'e bağlı Kocagür Mahallesi 3654 Sokak'ta meydana geldi. Nişan hazırlığı için bölgede bulunan Enes Çelebi (4), park halindeki 09 DL 053 plakalı kamyonetin yanında ağır yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan Enes, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"Geri Manevra" İtirafı ve Bilirkişi Raporu

Jandarma soruşturmasında, sürücü Öğe'nin geri manevra sırasında Enes'i fark etmeyerek ezdiği tespit edildi. Sanık suçu itiraf etti. Bilirkişi raporu, sürücünün kusurlu olduğunu ortaya koydu; savcı mütalaasında cezalandırma talep etti.

Duruşmaya SEGBİS ile Katılım

Karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Öğe ile Enes'in cezaevinde bulunan babası Ferhat Çelebi SEGBİS üzerinden katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.