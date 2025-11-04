PODCAST CANLI YAYIN
Enes Çelebi davasında karar: 4 yaşındaki Enes’in ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis kararı! Tahliye edildi!

Enes Çelebi davasında karar: 4 yaşındaki Enes’in ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis kararı! Tahliye edildi!

Aydın’da geri manevra yapan kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybeden 4 yaşındaki Enes Çelebi davasında karar çıktı. Sürücü Mustafa Öğe “taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl 4 ay hapse mahkûm edilerek tahliye edildi. Ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Aydın 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Mustafa Öğe hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi ve tahliyesine hükmetti. Sanığın sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alındı.

Olay Nasıl Yaşandı?

Kaza 28 Mayıs günü Efeler'e bağlı Kocagür Mahallesi 3654 Sokak'ta meydana geldi. Nişan hazırlığı için bölgede bulunan Enes Çelebi (4), park halindeki 09 DL 053 plakalı kamyonetin yanında ağır yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan Enes, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"Geri Manevra" İtirafı ve Bilirkişi Raporu

Jandarma soruşturmasında, sürücü Öğe'nin geri manevra sırasında Enes'i fark etmeyerek ezdiği tespit edildi. Sanık suçu itiraf etti. Bilirkişi raporu, sürücünün kusurlu olduğunu ortaya koydu; savcı mütalaasında cezalandırma talep etti.

Duruşmaya SEGBİS ile Katılım

Karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Öğe ile Enes'in cezaevinde bulunan babası Ferhat Çelebi SEGBİS üzerinden katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Bunlar da Var

4.9'luk Sındırgı depremi kamerada! - Video
4.9'luk Sındırgı depremi kamerada! - Video
Bursa Yıldırım’da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki Arzu, eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Bursa Yıldırım’da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki Arzu, eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Bağcılar ROOF kafede cinayet: Sipariş kavgası ölümle bitti... 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay tutuklandı!
Bağcılar ROOF kafede cinayet: Sipariş kavgası ölümle bitti... 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay tutuklandı!
Bolu TEM’de emniyet şeridinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralı
Bolu TEM’de emniyet şeridinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle