Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ahmet Gülhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 85 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı için Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gülhan'ın manevi kızı Habibe Güldalı, sanat camiasından Erol Evgin, Şevket Altuğ, Erkan Can ve çok sayıda seveni katıldı. Gülhan, kılınan namazın ardından Küplüce Mezarlığı'nda defnedildi.

"Türk Tiyatrosunun Büyük İsmi"

Tiyatro sanatçısı Erol Evgin, törende yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Ahmet Gülhan Türk tiyatrosunun çok büyük bir ismiydi. Zamanlama ustasıydı, tiyatroda bir devdi. Onunla aynı sahneyi paylaşmak büyük bir onurdu."

"Sekiz Aydır Çok Mücadele Verdik"

Manevi kızı Habibe Güldalı, usta sanatçının uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek, "Sekiz ay boyunca çok mücadele verdik, sonunda kalp krizi ve nefes darlığına yenik düştü. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriydi" dedi.

"Bardağın Hep Dolu Tarafını Görürdü"

Oyuncu Şevket Altuğ ise, "Ahmet Gülhan çok önemli bir değerdi, bizim neslin en kıymetlilerindendi. Hayatı tatlılaştıran bir insandı, hep gülmeyi öğretirdi" sözleriyle dostuna veda etti.

Tiyatroya ve Sinemaya Adanmış Bir Ömür

Ahmet Gülhan, Haldun Taner'in öncülüğünde Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte 1967'de kurulan Devekuşu Kabare'nin kurucularından biriydi.

Yüzden fazla tiyatro oyununda rol alan Gülhan, "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi unutulmaz karakterlerle izleyicinin hafızasına kazındı.

Sinemada ve televizyonda da pek çok başarılı yapımda yer aldı.