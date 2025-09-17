PODCAST CANLI YAYIN

Emine Erdoğan Japonya Altes Prensesi Mikasa ile görüştü

Emine Erdoğan, bir dizi program için Türkiye'ye gelen Mikasa'yı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde ağırladı. Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da hazır bulundu. Görüşmede Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Japonya ve Anadolu Arkeoloji Enstitüsü öncülüğünde Türkiye'de yapılan arkeolojik kazıların çok kıymetli olduğunu belirtti. Bu çalışmaların geleceğe yönelik önemine işaret eden Erdoğan, kazı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

