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Emine Erdoğan, Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde konuştu

Emine Erdoğan, Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde konuştu
04.03.2021 13:07
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Turkuaz Medya tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi önemli katılımcıları ağırladı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen '2'nci Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların özel ve kamusal hayatını dengeleyen çözümler üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Toplumsal dokumuzla ahenkli, milli benliğimizi merkeze alan yaklaşımlarla ilerleyeceğiz ve inanıyorum ki bu topraklarda artan kadın gücü, küresel sorunların çözülmesinde de büyük katkı sağlayacak" dedi.


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