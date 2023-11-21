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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 17:06 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 17:45

EGM DUYURDU! 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak 2023? İşte 10 bin polis alımı 2023 başvuru şartları!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildiğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre EGM Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı. Taşra teşkilatı için ise ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı. Peki EGM 10 BİN 102 personel alımı başvurular ne zaman, şartları neler? İşte EGM 10 BİN 102 alım branş kadro dağılımı ve kontenjanlar...

Türkiye genelinde birçok adayın sabırsızlıkla beklediği 30. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Giriş Sınavı Mülakat Sonuçları, polis adaylarının geleceğini şekillendirecek önemli bir dönemin sonucunu temsil ediyor. Aday değerlendirme ve seçme aşaması olan Mülakat Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu. İşte konu hakkında gelişmeler haberimizde...

30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınmasına yönelik süreç sona erdi.

Dönem POMEM sonuçları açıklandı. Polis Akademisi sonuçların açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Polis Akademisi (PA)'nden yapılan açıklamada, '30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır.

Sonucunuzu öğrenmek için;
http://pa.edu.tr' ifadesi kullanıldı.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları kılavuzda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

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