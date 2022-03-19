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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul istikameti kapandı! Feci kazadan ilk görüntüler...

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul istikameti kapandı! Feci kazadan ilk görüntüler...
19.03.2022 15:26 - Son Güncelleme: 19.03.2022 15:58

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Son dakika...Bolu Dağı geçişlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım durdu. İlk bilgilere göre can kaybının bulunmadığını söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Ekipler bölgeye gidiyor, yararlılar olduğunu biliyoruz" dedi.

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Son dakika... Anadolu Otoyolunun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli içinde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası! Kaza anı görüntüleri saniye saniye kamerada!

"MECBUR KALMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM"
Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadığını söyledi.

Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi.

Vali Ümit, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki zincirleme kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı geçişlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle sürücüler, TEM yolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Karayolları ekipleri, Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yol, beyaz örtüyle kaplanırken, ekipler ise ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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