Dünyayı ateşe atan Ukrayna-Rusya savaşında kim kime destek veriyor?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı fırsat bilen Batılı ülkeler ve ABD, Rusya’ya karşı sert yaptırımları devreye soktular, kınama mesajları birbiri ardına geldi. Peki hangi ülkeler Moskova yönetiminin kararına destek verdi? Rusya-Ukrayna savaşında hangi ülke kimin tarafında yer alıyor? Dünya ikiye mi bölündü? Çin ve İran, Ukrayna-Rusya savaşından kimi sorumlu tutuyor? A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul, A Haber canlı yayınında harita başına geçerek dünyayı ateşe atan krizde “Kim kime destek veriyor?” sorusunu yanıtladı.