Dünya tarihindeki en korkunç salgın hastalıklar 24.02.2020 15:24

Tüm dünyaya korku salan korona virüsüyle, salgın illeti kendisini yeniden hatırlattı. Tıp dünyasını bile zaman zaman çaresiz bırakan virüsler, tarihte de insanlığın en büyük sınavlarından biri olmuştu. İşte tarihe damga vurmuş en ölümcül 10 virüs.