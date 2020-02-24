Dünya tarihindeki en korkunç salgın hastalıklar

Tüm dünyaya korku salan korona virüsüyle, salgın illeti kendisini yeniden hatırlattı. Tıp dünyasını bile zaman zaman çaresiz bırakan virüsler, tarihte de insanlığın en büyük sınavlarından biri olmuştu. İşte tarihe damga vurmuş en ölümcül 10 virüs.
Dünya tarihindeki en korkunç salgın hastalıklar24.02.2020 15:24
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