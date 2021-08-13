Haberler Haber Videoları 'Dua edin bize' Kastamonu Bozkurt'taki selde çöken Ölçer Apartmanı'ndaki Senanur Kuş'un son mesajı yürek dağladı

'Dua edin bize' Kastamonu Bozkurt'taki selde çöken Ölçer Apartmanı'ndaki Senanur Kuş'un son mesajı yürek dağladı

'Dua edin bize' Kastamonu Bozkurt'taki selde çöken Ölçer Apartmanı'ndaki Senanur Kuş'un son mesajı yürek dağladı
13.08.2021 15:59
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Kastamonu Bozkurt'u vuran son yılların en şiddetli selinde bir yandan kayıpları arama çalışmaları devam ederken bir yandan da yürek yakan detaylar ortaya çıktı. Bozkurt ilçesinde çöken Ölçer Apartmanı'ndaki Senanur Kuş'un (20), akrabalarının bulunduğu 'WhatsApp' grubuna 'Dua edin bize' mesajı gönderdiği ortaya çıktı.


İlçe merkezinden geçen Ezine Çayı'nın taşıp, sel suyunun yükselmesiyle Ölçer Apartmanı yıkıldı.

Yaz tatili için İstanbul'dan memleketleri Bozkurt'a gelen ve binanın 3'üncü katında oturan Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş ile ikiz yeğenleri Ayşe ve Kerem Özdoğan (7) kayboldu.

Senanur Kuş'un, sular yükseldiğinde henüz bina yıkılmadan önce saat 17.24'te aile bireylerinin bulunduğu 'WhatsApp' grubuna 'Dua edin bize' mesajını yazdığı ortaya çıktı.

"O MESAJDAN SONRA HABER ALAMADIK"
Yıkılan binanın önünde umutla bekleyen Şengül Kuş'un yengesi Münevver Gencek, görümcesi ve yeğenlerinin sele kapıldığını söyleyerek, "Görümcem Şengül Kuş ile kızı Senanur Kuş, binanın 3'üncü katında oturuyorlardı.

O sırada bir üst katta oturan diğer görümcemin torunları ile aynı evdeydiler.

Sel sırasında telefonla konuştuk.

Aile 'WhatsApp' grubumuzdan mesajlaştık.

Senanur'un bize son mesajı 'Burası çok kötü, dua edin bize' oldu. O mesajdan sonra da bir daha onlardan haber alamadık.

2 gündür burada umutlu bir haber bekliyoruz" diye konuştu.

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