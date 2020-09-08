DSÖ'den koronavirüs bitmeden korkutan açıklama: Hazırlıklı olun!

08.09.2020 09:07

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 30 milyona yakın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 900 bine yaklaştı. Dünya bir virüsle savaşırken DSÖ'den gelen son dakika açıklaması şoke etti. DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Korona virüs salgınında dünya genelinde vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, DSÖ'den gelecek salgınlar için uyarı yapıldı.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, ülkeleri halk sağlığını yatırım yapması çağrısında bulunarak, "Tarih bize salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu öğretti.

Bir sonraki pandemi başladığında dünya bu sefer daha iyi hazır olmalı" dedi.

Corona virüs ilk olarak geçen sene Aralık ayında Çin'de tespit edilmişti.

İlk Covid-19 vakasının tespit edilmesinden bu yana dünya genelinde 27 milyon 374 bin 294 kişi enfekte olurken, 894 bin 336 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

EN YAYGIN SEMPTOMLAR:

Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk

DAHA SEYREK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

CİDDİ SEMPTOMLAR:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Konuşma veya hareket kaybı

Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.