Dolar, Euro ve altın da son durum nedir? İşte detaylar…

Ekonomistler ve yatırımı olan 9 Haziran Çarşamba gününde altın ve döviz piyasalarındaki ilk verileri araştırıyorlar. Altın, dolar ve Euro'daki güncel rakamları şu şekilde...

DOLAR NE KADAR?

Dün kapanışta 8,6060 TL olan dolar şu anda 8,6049 TL alış ve 8,6073 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Dün 10,4879 TL ile kapanış yapan Euro 9 Haziran'da 10,4808 TL alış ve 10,4950 TL satış fiyatından işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün kapanışı 523,74 TL ile yapan gram altın şu anda 523,91 TL alış ve 523,99 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Dün 863,00 TL ile yapan çeyrek altın şu anda 843,00 TL alış ve 863,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Dün kapanışını 1.725,00 TL ile yapan yarım altın şu anda 1.676,00 TL alış ve 1.725,00 TL satış fiyatı ile işleme tabi tutuluyor.

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Dün kapanışı 3.437,00 TL ile yapan cumhuriyet altını şu anda 3.351,00 TL alış ve 3.438,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.