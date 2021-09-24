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Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü

Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü
24.09.2021 08:40
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havaların soğumasıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Doğu Karadeniz Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Sahil kesimlerde sağanak etkili olurken yüksek kesimlerdeki yaylalar ise mevsimin ilk karı ile beyaza büründü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası da gece beyaz örtüyle kaplandı. Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar sürpriz yaşadı. Yaylacılar bu yıl erken yağan kar nedeniyle köylere dönüş için hazırlıklara başladı.


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