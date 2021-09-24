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HAVA DURUMU | Meteorolojiden 3 il için turuncu alarm! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteorolojiden 3 il için turuncu alarm! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
24.09.2021 08:41
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Ordu ve Giresun'un da aralarında olduğu 11 kent için sarı, 3 kent için turuncu kodlu uyarı yapıldı. 26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden vatandaşlar uyarıldı. Öte yandan Doğu Karadeniz Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Sahil kesimlerde sağanak etkili olurken yüksek kesimlerdeki yaylalar ise mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Eylül il il hava durumu raporu.


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