Doğu Akdeniz'de Türk gemisine yapılan küstah aramaya sert tepki: Yunanistan Pandora'nın Kutusu'nu açtı

Doğu Akdeniz’de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramaya tepki yağıyor. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk "Yunan ticaret filosu Türkiye'nin açık denizlerdeki misillemesine açık haline gelmiştir. Türkiye istediği yede bu misillemeyi, istediği yede yapar. Yunanistan pandoranın kutusunu açtı, sonuçlarına katlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan Doğu Akdeniz'de bir kez daha karşı karşıya geldi. Yunan komutan idaresindeki Alman savaş fırkateyni, İrini Harekatı'nı bahane göstererek Türkiye'den Libya'ya hareket eden ve içinde gıda yardımlarının yer aldığı kargo gemisini durdurdu. Gemide hukuksuz şekilde aramalar yapılırken, hiçbir şey bulunamadı ve askerler gemiden indi. Türk personele katı müdahalede bulunulurken, Der Spiegel'e göre Türkiye aramaya onay vermedi ve Alman askerler arama yapmadan gemiden indi. Doğu Akdeniz'de bir kez daha gerilim üst noktaya çıkarken, Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk yaşananları A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kutluk, "Tamamen siyasi bir adımdır. Yunan tarafı Türkiye'den bir kıymık koparırım diye hareket ediyor. Alman tarafı Türkiye'ye yaklaşan AB zirvesi öncesi mesaj veriyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tavizkar bir pozisyona geçmesini istiyor. Her ikisi de sonuçları itibari ile hukuksuzluktur." dedi.

"SİYASETEN GÖVDE GÖSTERİSİ"

Kutluk A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

Hukuğun siyaset adına istismar edildiği bir nokta gözüküyor. Açık denizde bayrak devleti diye bir konsept geçerlidir. Korsanlık, esir ticareti gibi durumlarda her devletin savaş gemisi müdahale edebilir. Ama bunun dışında müdahale edemez. İrini Harekatı kapsamında Yunanistan'ın bunu yaptığı görülüyor. Nedir İrini Harekatı, BM'nin 2011'den 2014'e kadar aldığı kararlar var. BM üyesi devletler, açık denizde de olsa ticaret gemilerini Libya'nın tanınan hükümetinin onayı ve ilgili bayrak devletinin müsadesi ile arama yapabilirler. İlgili devletin onayı var mı hayır, Libya hükümetinin onayı var mı hayır, Libya sularına yakın bir noktada mı bulunuyor gemi hayır. O zaman siyaset gözvde gösterisi yapılıyor.

"YUNANİSTAN PANDORANIN KUTUSUNU AÇTI, SONUÇLARINA KATLANACAK"

Kutluk, olayın mutlaka bir karşılığı olacağını ifade etti, "Bunun sonuçları ne olur? Uluslararası hukuk, hukuksuz davranışlara, hukuksuz davranışlar ile karşılık verme hakkını verir. Demekki dünyanın en büyük filosuna sahip Yunan ticaret filosu Türkiye'nin açık denizlerdeki misillemesine açık haline gelmiştir. Türkiye istediği yede bu misillemeyi, istediği yede yapar. Yunanistan pandoranın kutusunu açtı, sonuçlarına katlanacaktır." dedi.

"ALMANYA DİŞ GÖSTERİYOR"

Kutluk Almanya'nın yaklaşan AB zirvesi öncesi Türkiye'ye gözdağı vermeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Buradaki adım Almanya'nın da Türkiye'ye diş göstermesi olarak gösteriliyor. Böyle bir hasmane tutumda bulunuyorlarsa, hasmane pozisyona yaklaştıklarını gösterir. Sayın Merkel'den aldıkları bir direktif de vardır burada. Geminin aranmasında Türkiye'nin korkusunun olmadığı ortadadır ama Libya'da süreç siyasi barışa giderken, yeni bir yönetim ve seçim dönemi saptanmışken yapılan abesle iştigaldir. Tamamen siyasi bir adımdır. Yunan tarafı Türkiye'den bir kıymık koparırım diye hareket ediyor. Alman tarafı Türkiye'ye yaklaşan AB zirvesi öncesi mesaj veriyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tavizkar bir pozisyona geçmesini istiyor. Her ikisi de sonuçları itibari ile hukuksuzluktur.