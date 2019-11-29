Doğalgaz faturası nasıl düşer? Bu önlemler % 60 tasarruf sağlıyor

Soğuk ve yağışlı hava pek çok ilde etkisini artırdı. Vatandaşlar için doğalgaz kullanımını artırma zamanı geldi. Bu durumun faturalara yüksek meblalarda yansımaması için vatandaşlar; ''Doğalgaz faturasını düşürme yolları neler? Doğalgazda tasarruf nasıl yapılır? Doğalgaz faturasının nasıl düşürebiliriz?'' sorularının yanıtını arıyor. Özellikle kış aylarında fazla fatura ödememek için tasarruf yapmak önemli. Peki doğalgaz kullanımında tasarruf nasıl sağlanabilir? Bu durum faturaya olumlu yansır mı? Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte % 60 tasarruf sağlayabileceğiniz yöntemler...
Doğalgaz faturası nasıl düşer? Bu önlemler % 60 tasarruf sağlıyor29.11.2019 10:54
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