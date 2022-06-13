Son dakika haberleri... Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Lila Kozmetik Fabrikası'nda yangın çıktı. Nedeni henüz açıklanmayan yangında yaralıların olduğu ifade edilirken ekipler yangına müdahale ediyor.
Son dakika haberleri... Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Lila Kozmetik Fabrikası'nda yangın çıktı. Nedeni henüz açıklanmayan yangında yaralıların olduğu ifade edilirken ekipler yangına müdahale ediyor.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta bulunan Lila kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı.
Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi.
Fabrikada bulunan bazı çalışanların zehirlendiği ve yaralandığı öğrenildi.