Haberler Haber Videoları Diyarbakır OSB'de Lila Kozmetik fabrikasında korkutan yangın 🔥 Patlama riski var! 🚒 Lila Cosmetics - (Lilafix boya)

Diyarbakır OSB'de Lila Kozmetik fabrikasında korkutan yangın 🔥 Patlama riski var! 🚒 Lila Cosmetics - (Lilafix boya)

Diyarbakır OSB'de Lila Kozmetik fabrikasında korkutan yangın 🔥 Patlama riski var! 🚒 Lila Cosmetics - (Lilafix boya)
13.06.2022 15:59

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Lila Kozmetik Fabrikası'nda yangın çıktı. Nedeni henüz açıklanmayan yangında yaralıların olduğu ifade edilirken ekipler yangına müdahale ediyor.

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