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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte camilerimize gelelim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte camilerimize gelelim
07.10.2021 13:47 - Son Güncelleme: 07.10.2021 13:49
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Etimesgut Tevhid Camii cemaatiyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilerimizin geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisindeki salgın hastalıktan dolayı içine düşmüş olduğu garipliği ortadan kaldırma niyetiyle çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte camilerimize gelelim" ifadelerini kullandı. Hz. Peygamberin bir hadis-i şerifinde, kıyamet günü Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insanın olduğunu söylediğini aktaran Başkan Erbaş, "Bunlardan birisi kalbi, gönlü camilere bağlı olan insanlardır. Bir diğeri neşvünemayı, huzuru camilerde bulan gençlerdir. Bu müjdeye nail olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin" şeklinde konuştu. Haberin detayları...

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