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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ramallah’ta önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ramallah’ta önemli açıklamalar
24.05.2022 16:44

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine geldi. Mevkidaşı Riyad Malki ile bir araya gelen Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilmesi de öngörülüyor. Çavuşoğlu yarın da İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor İsrail'e ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e dönük olarak 15 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret olacak. Filistin'deki temasları sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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