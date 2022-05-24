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İstanbul Boğazı'nda tespit edildi! On binlerce balık son anda kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda tespit edildi! On binlerce balık son anda kurtarıldı
24.05.2022 17:16 - Son Güncelleme: 24.05.2022 17:17

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İstanbul Boğazı'nda ekipler tarafından yapılan denetimlerde Sarıyer kıyısında 3 adet kaçak dalyan tespit edildi. Ekipler dalyanları kaldırırken hamsi, istavrit, tekir, dil balığı, eşkina gibi on binlerce su ürünü denize geri bırakıldı.

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İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde Sarıyer kıyısı Büyük Liman mevkiinde tespit edilen 3 kaçak dalyan kaldırıldı. Dalyandaki hamsi, istavrit, tekir, dil balığı, eşkina gibi on binlerce su ürünü denize bırakıldı.



İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ile İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sonucunda Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında Sarıyer kıyısı Büyük Liman mevkiinde 3 adet kaçak dalyan tespit edildi. Kaldırılan kaçak dalyandaki yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda ağ, 2 büyük pinter ve 2 büyük balık kafesine el konularak Yedi Emin limanına teslim edildi.



Öte yandan, dalyandaki hamsi, istavrit, tekir, dil balığı, eşkina gibi on binlerce su ürünü tuzaklardan çıkarılarak denize bırakıldı.

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