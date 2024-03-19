Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında Süleymaniye'deki KYB liderliğinin PKK'yla işbirliği nedeniyle Türkiye'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini, halkının ise Türkiye'nin dostu olduğunu söyledi. Kuzey Irak'ta düzenlenecek terör operasyonlarıyla ilgili konuşan Fidan, "Türkiye bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki tüm dış politika araçlarını koordineli şekilde kullanmada kararlı." dedi. FETÖ ile mücadelede 7 Şubat MİT kumpası öncesi 28 Aralık 2011 tarihindeki MGK'ya dikkat çeken Fidan, "Biz MGK'dayken Başbakanın kendi konutuna ve resmi konutuna tim gönderdik ve dinleme cihazları bulduk. FETÖ'cülerin koyduğu dinleme cihazlarıydı bunlar. 2016 çıkardık attık FETÖ'yü. Biz o zaman da endişe etmedik şimdi de endişe etmiyoruz. Türkiye'nin düşmanlarıyla mücadeleyi Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde canla başla devam ettiririz." dedi.