Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı

Altın ve gümüşte kritik seviyeler: İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirdi

İslam Memiş'ten gram altın açıklaması: Banka ile piyasa arasındaki farka dikkat

İslam Memiş'ten gram altın açıklaması: Banka ile piyasa arasındaki farka dikkat