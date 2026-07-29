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Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı

Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı

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Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed'in açıklayacağı kararın ardından piyasalarda oluşacak hareketlilik takip edilecek. Özellikle altın fiyatlarının Fed'in faiz politikası ve yapılacak açıklamalara göre yön değiştirebileceği değerlendiriliyor. A Haber Muhabiri Erşan Karaca'nın ve Kameraman Ahmet Işık'ın canlı yayın konuğu Finans Analisti İslam Memiş, Fed kararının altın fiyatlarına olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Ekonomi

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