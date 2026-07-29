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Yalova Armutlu'da orman yangını

Yalova Armutlu'da orman yangını

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Yalova'nın Armutlu ilçesi Kapaklı köyü hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir çalışma başlattı. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler.

Yalova'nın Armutlu ilçesi Kapaklı köyü hattında henüz çıkış nedeni belirlenemeyen bir orman yangını meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanlar üzerine ekipler alarma geçerek müdahaleye başladı.

Yalova'da orman yangını paniği yaşandı. Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü hattında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan and Karadan Yoğun Müdahale

Alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgede havadan ve karadan kapsamlı bir söndürme çalışması başlatıldı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için koordineli bir şekilde mücadele ederken, söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yerleşim Yeri İncelemeleri ve Uyarılar

Yetkililer, yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediğine dair incelemelerin titizlikle devam ettiğini bildirdi. Vatandaşların can güvenliği açısından bölgeye yaklaşmamaları ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate almaları istendi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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