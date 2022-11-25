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Devletten kira ve eşya yardımı! Düzce depremi sonrası Bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum son durumu açıkladı

Devletten kira ve eşya yardımı! Düzce depremi sonrası Bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum son durumu açıkladı
25.11.2022 00:15

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Bahçeli'den önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz gün Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "20 bine yakın battaniye, 600'e yakın ısıtıcı dağıtıldı. Depremin ivmesi yüksekti. Eşyalar zarar gördü. 818 hasar tespiti yapıldı. 220 kişiden oluşan 110 ekip hasar tespit çalışması yapıyor. 90 bin TL'ye kadar eşya yardımı yapacağız, 30 bin TL'ye kadar kira yardımı yapılacak." dedi. Bakan Murat Kurum'un ise konuşmasında, "600'ü aşkın hasar tespit çalışması yapan arkadaşlarımız var. 6 bina acil yıkılacak. 4 bin 316 binada hasar tespiti yapıldı. Hasar tespitleri e-devletten öğrenebilecek." ifadelerine yer verdi.

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