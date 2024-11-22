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Dershane sahibi yangında ölü bulundu!
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Dershane sahibi yangında ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 11:02

Sivas’ta bir dershanenin üst katında çıkan yangında, dershane sahibi ve matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut (47) hayatını kaybetti. Yangın sonrası yapılan incelemelerde Bulut’un cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın merkez Örtülüpınar Mahallesi, Selçuklu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın dershane olarak kullanılan üst katında çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri dershane içerisinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede dershanede sahibi ve matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut (47) ölü bulundu. Bulut'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmenin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı dökerken, Bulut'un bazı günler dershanede oluşturduğu odada kaldığı öğrenildi.

Cafer Başar Bulut'un kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

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