Deprem mi oldu? SON DAKİKA Muğla Dalaman'da korkutan deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla Dalaman'da deprem meydana geldi. 18:06'da gerçekleşen depremin 3,6 şiddetinde olduğu öğrenildi.

AFAD'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Büyüklük : 3.6 (Mw)

Yer : Akdeniz, 15.26 km. Dalaman (Mugla)

Tarih-Saat : 09.12.2021, 18:06:44 TSİ

Enlem : 36.4715 N

Boylam : 28.7568 E

Derinlik : 7.10 km

AFAD SON DEPREMLER



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

