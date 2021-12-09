Deprem mi oldu? SON DAKİKA Muğla Dalaman'da korkutan deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

Son dakika Muğla'da deprem haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla Dalaman'da deprem meydana geldi. 18:06'da gerçekleşen depremin 3,6 şiddetinde olduğu öğrenildi. AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...
Son dakika Muğla'da deprem haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla Dalaman'da deprem meydana geldi. 18:06'da gerçekleşen depremin 3,6 şiddetinde olduğu öğrenildi. AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla Dalaman'da deprem meydana geldi. 18:06'da gerçekleşen depremin 3,6 şiddetinde olduğu öğrenildi.
AFAD'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Akdeniz, 15.26 km. Dalaman (Mugla)
Tarih-Saat : 09.12.2021, 18:06:44 TSİ
Enlem : 36.4715 N
Boylam : 28.7568 E
Derinlik : 7.10 km
AFAD SON DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER