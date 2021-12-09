Haberler Haber Videoları Deprem mi oldu? SON DAKİKA Muğla Dalaman'da korkutan deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

Deprem mi oldu? SON DAKİKA Muğla Dalaman'da korkutan deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

Deprem mi oldu? SON DAKİKA Muğla Dalaman'da korkutan deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...
09.12.2021 18:29

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Son dakika Muğla'da deprem haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla Dalaman'da deprem meydana geldi. 18:06'da gerçekleşen depremin 3,6 şiddetinde olduğu öğrenildi. AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla Dalaman'da deprem meydana geldi. 18:06'da gerçekleşen depremin 3,6 şiddetinde olduğu öğrenildi.

AFAD'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Büyüklük : 3.6 (Mw)

Yer : Akdeniz, 15.26 km. Dalaman (Mugla)

Tarih-Saat : 09.12.2021, 18:06:44 TSİ

Enlem : 36.4715 N

Boylam : 28.7568 E

Derinlik : 7.10 km

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