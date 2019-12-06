Denizli'de otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı 06.12.2019 01:11

Aksaray’da otizmli bir öğrenciye yapılanların ardından Türkiye ayağa kalkmıştı. Benzer bir olay da Denizli’de yaşandı. Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan otizmli çocuğu olan bir aile, çocuğun sesinden rahatsız olduğunu söyleyen komşusu tarafından bıçakla tehdit edildi.