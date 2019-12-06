Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 4 Aralık’ta evinin önünde katil zanlısı Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak hayata gözlerini yummuştu. Ceren Özdemir eğer yaşasaydı bugün 21. yaşına ayak basmış olacaktı. Özdemir, okuldaki arkadaşlarına doğum günü için ‘kutlayın yeter’ demişti şimdi ise tüm Türkiye Ceren’in doğum gününü kutluyor… A Haber stüdyosu hayatını kaybeden tüm kadınlar ve Ceren Özdemir için karartıldı. İşte duygu dolu o anlar...
A Haber'den Ceren Özdemir için duygulandıran yayın! İyi ki doğdun Ceren Özdemir!06.12.2019 05:06
- A Haber'den Ceren Özdemir için duygulandıran yayın! İyi ki doğdun Ceren Özdemir!
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