Haberler Haber Videoları Denizli'de dehşet! Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Denizli'de dehşet! Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Denizli'de dehşet! Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
14.05.2022 09:45

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:52
Adana'da şafak operasyonu! Tek...
Haber 04:15
Türkiye'nin 58'inci havalimanı...
Haber 00:45
BAE Cumhurbaşkanı hayatını...
Haber 13:47
Canan Kaftancıoğlu kararının...
Haber 06:18
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 00:15
DEVA casusu Metin Gürcan...
Haber 01:13
Kripto para cinneti! Tüm...
Haber 00:42
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ...
Haber 00:43
"Ölmek istemeyen dışarı...
Haber 03:00
Kayalıklara sıkıştı: 3,5 saat...
Haber 03:10
Gece yarısı acı son! Kadın...
Haber 13:07
Sınır karakoluna havan...

Son dakika haberi! Denizli'de gözü dönmüş adam, sokak ortasında önünü kestiği husumetlisini pompalı tüfekle ağır yaraladı. Akşam saatlerinde evinin önüne bıraktığı arabası bulunan şüpheli, kısa sürede yakayı ele verdi.

Haber Videoları

Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 07 ADR 064 plakalı hafif ticari aracı ile giden H.K., sokak ortasında husumetlisi olan O.A. (30) ile karşılaştı. Yanında bulundurduğu pompalı tüfeği çıkaran H.K., yakın mesafeden ateş etti.

Saçmalarının karnına isabet ettiği O.A., vatandaşları gözü önünde kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından bölgeden hızla uzaklaşan şüphelinin gittiğini gören vatandaşlar yaralıya ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

ARAÇ EVİNİN ÖNÜNDE BULUNDU
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yapmış olduğu çalışmaları ardından güvenlik güçleri şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Plakayı vatandaşlar yardımıyla belirleyen ekipler, aracı 1 saat sonra olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Muratdede Mahallesinde buldu. Şüphelinin evinin önüne park ettiği anlaşılan araç, incelenmek üzere otoparka götürüldü. Kayıplara karışan şüpheli H.K. ise kısa sürede yakayı ele vererek işlemleri için karakola götürüldü.

Öte yandan çok fazla kan kaybeden ve yakın mesafeden saçmaların hedefi olan yaralı O.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA