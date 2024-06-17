Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi

İLK GÜN HANGİ LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ? Başkan Erdoğan, bayramın ilk gününde sırasıyla Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, İslam dünyasının, Gazze 'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini belirtti.

BAE DEVLET BAŞKANI NAHYAN

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesinde, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Al Nahyan ve tüm BAE halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.