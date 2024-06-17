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Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle dünya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, bayramın ilk gününde sırasıyla Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 13:58 Güncelleme 17 Haziran 2024, 09:43
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle dünya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor.

İLK GÜN HANGİ LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ?
Başkan Erdoğan, bayramın ilk gününde sırasıyla Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, İslam dünyasının, Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini belirtti.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

BAE DEVLET BAŞKANI NAHYAN
Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesinde, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Al Nahyan ve tüm BAE halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ SELMAN
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Prens Selman ile yaptığı görüşmede, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.

Görüşmede Erdoğan, Selman ve tüm Suudi Arabistan halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.



IRAK CUMHURBAŞKANI ABDULLATİF REŞİD
Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reşid ile görüşmesinde, İslam dünyasının en özel günlerinden bayramların bayram tadında yaşanması ve Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti.

Görüşmede Erdoğan, Iraklı mevkidaşının ve tüm Irak halkının bayramını tebrik etti.

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