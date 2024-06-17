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Kemikleri 316 gün sonra bulunmuştu! Korhan Berzeg soruşturmasında 'Tina' muamması: Olay yerinde bulunan şahsi eşyaları ilk kez görüntülendi

Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra kemikleri bulunan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in olay mahallindeki şahsi eşyaları ilk kez görüntülendi. Berzeg'in kafatası ve kemiklerinin yanında bulunan İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi Kart ve kredi kartı objektiflere yansıdı. Her yıl Gönen'e gelen Angela Berzeg ise bu yıl gelmedi. Bir yandan da yürütülen soruşturmada 'Tina' muamması sürüyor. Yetkililer, "Bu olayda, yorum yapamadığımız tek konu, köpeği Tina'nın mama ile özel olarak beslendikten sonra evlerinin önünde bulunması" dedi.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 14:02 Güncelleme 17 Haziran 2024, 14:05
Kemikleri 316 gün sonra bulunmuştu! Korhan Berzeg soruşturmasında ’Tina’ muamması: Olay yerinde bulunan şahsi eşyaları ilk kez görüntülendi 1

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta, İngiliz eşi Angela Berzeg ile her yıl olduğu gibi memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine tatile geldi.

Kemikleri 316 gün sonra bulunmuştu! Korhan Berzeg soruşturmasında ’Tina’ muamması: Olay yerinde bulunan şahsi eşyaları ilk kez görüntülendi 2

17 Haziran'da, özel eğitimli 'Doberman' cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, dönmedi. Berzeg'e ulaşamayan eşi Angela Berzeg jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Toplam 325 kilometrelik alanda havadan ve karadan yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Kemikleri 316 gün sonra bulunmuştu! Korhan Berzeg soruşturmasında ’Tina’ muamması: Olay yerinde bulunan şahsi eşyaları ilk kez görüntülendi 3

BERZEG'İN KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği belirtildi.

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