Kemikleri 316 gün sonra bulunmuştu! Korhan Berzeg soruşturmasında 'Tina' muamması: Olay yerinde bulunan şahsi eşyaları ilk kez görüntülendi

1 Ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta, İngiliz eşi Angela Berzeg ile her yıl olduğu gibi memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine tatile geldi.





2 17 Haziran'da, özel eğitimli 'Doberman' cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, dönmedi. Berzeg'e ulaşamayan eşi Angela Berzeg jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Toplam 325 kilometrelik alanda havadan ve karadan yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı.



