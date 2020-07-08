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Danıştay Ayasofya kararını ne zaman açıklayacak?

Danıştay Ayasofya kararını ne zaman açıklayacak?
08.07.2020 13:55

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamındaki duruşma 2 Temmuz’da yapılmıştı. Dairenin kararını 15 gün içerisinde açıklaması beklenirken A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un verdiği bilgiye göre karar Cuma günü açıklanacak.


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