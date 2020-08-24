Haberler Video Haber Videoları Dalgıçları bile şoke etmişti! Bodrum'da deniz dibindeki kaçak bloklar vinçle kaldırıldı

Dalgıçları bile şoke etmişti! Bodrum'da deniz dibindeki kaçak bloklar vinçle kaldırıldı

Dalgıçları bile şoke etmişti! Bodrum'da deniz dibindeki kaçak bloklar vinçle kaldırıldı
24.08.2020 21:44

Bodrum'da, dalgıçların denizde yaptığı kontroller sırasında çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine örüldüğü belirlenen duvarlar kaldırıldı. 100 beton blok, vinçle sudan çıkarıldı.


Haber Videoları