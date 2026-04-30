CANLI YAYIN
Geri
Ege'de zehir tacirlerine darbe: Yelkenli tekneden servet değerinde skunk çıktı

İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, Ayvalık açıklarındaki bir tekneyi abluka altına aldı. Yapılan aramalarda 158 kilo 664 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, organizasyonun içinde bulunan 5 kişi adalete teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında uyuşturucu kaçakçılarına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli çalışma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yelkenli teknede yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Yelkenli teknede 158 kilo zehir

Harekete geçen narkotik polisleri, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleriyle birlikte Altınova Mahallesi açıklarında belirlenen tekneye operasyon düzenledi. Denizde durdurulan yelkenli teknede yapılan detaylı aramalarda, paketler halinde gizlenmiş toplam 158 kilo 664 gram skunk/esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon anında teknede bulunan 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

5 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. İzmir Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkarılan 5 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bölgede uyuşturucu sevkiyatına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle