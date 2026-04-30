Otomobil alev alev yandı: Karşıyaka Köprüsü'nde trafik alarmı

Tokat istikametine giden sürücü, aracından yükselen dumanları fark edince kendini dışarı attı. Paniğe neden olan yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın çevrede büyük paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre olay, Sivas-Ankara kara yolu Karşıyaka Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Tokat istikametine doğru ilerlemekte olan T.G. idaresindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek güvenli bir alana uzaklaştı.

İtfaiye ekipleri müdahale etti

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sivas Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine hızlıca ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yapılan yoğun çalışmaların ardından yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Araç demir yığınına döndü

Yangın sonrası yapılan incelemelerde otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Şans eseri sürücünün yara almadan kurtulduğu olayda, yol üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

