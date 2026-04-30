Kentsel dönüşümde iş kazası: Devrilen kato vinçle kurtarıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tehlikeli bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak üzerinde yaşandı. Bölgede devam eden bina yıkım faaliyetleri kapsamında çalışan ve kamuoyunda "kato" olarak bilinen iş makinesi, çalışma yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek devrildi.

Operatör yara almadan kurtuldu

İş makinesinin devrildiği esnada çevredeki vatandaşlar ve işçiler büyük korku yaşadı. Kazayı fark eden diğer çalışanlar hemen yardıma koşarken, iş makinesi operatörünün kabinden kendi imkanlarıyla yara almadan çıktığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde operatörün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Vinç yardımıyla kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen ağır iş makinesi, bölgeye çağrılan profesyonel vinç yardımıyla saatler süren titiz bir operasyonun ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekipleri, yıkım alanındaki güvenlik standartlarına yönelik inceleme başlattı.