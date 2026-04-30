"Kadıköy'de dün gece can pazarı yaşanmıştı: O dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı"

İstanbul Kadıköy'de dün akşam saatlerinde meydana gelen ve büyük yankı uyandıran restoran saldırısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşletme çalışanlarıyla tartıştıktan sonra dükkandan ayrılan ve kısa süre sonra silahıyla geri dönerek içeriye kurşun yağdıran Y.O. isimli şahsın gerçekleştirdiği saldırının güvenlik kamerası görüntüleri bugün ortaya çıktı.

Görüntüler bugün gün yüzüne çıktı

Bugün emniyet birimleri ve iş yeri kameralarından elde edilen kayıtlarda, şüphelinin büyük bir soğukkanlılıkla tetiğe bastığı anlar net bir şekilde görülüyor. Dün yaşanan olay sırasında içeride yemek yiyen vatandaşların masaların altına saklanması ve ardından kapılara yönelerek kaçışması dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Polis ekiplerince dün yaralı olarak ele geçirilen saldırganla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.