Haberler Video Cumhurbaşkanlığından flaş Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması

Cumhurbaşkanlığından flaş Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması

24.12.2019 19:26

Son dakika haberi... 2019 yılının son Kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkili "Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir. 'Yaptırmayız' tarzı yaklaşımların sonuç vermediğini gördük." ifadesinde bulundu. Öte yandan Kalın, "Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır." diye konuştu.


2019 yılının son Kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkili "Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir. 'Yaptırmayız' tarzı yaklaşımların sonuç vermediğini gördük." ifadesinde bulundu.

Öte yandan Kalın, "Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır." diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları