Cumhurbaşkanlığından flaş Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması

Son dakika haberi... 2019 yılının son Kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkili "Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir. 'Yaptırmayız' tarzı yaklaşımların sonuç vermediğini gördük." ifadesinde bulundu. Öte yandan Kalın, "Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır." diye konuştu.
2019 yılının son Kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkili "Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir. 'Yaptırmayız' tarzı yaklaşımların sonuç vermediğini gördük." ifadesinde bulundu.
Öte yandan Kalın, "Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır." diye konuştu.
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