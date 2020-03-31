Haberler Video Haber Videoları Cumhurbaşkanlığından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem

Cumhurbaşkanlığından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı

31.03.2020 18:37

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin bir video paylaştı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin bir video paylaştı.

Altun paylaşımında, "Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tek yüreğiz.. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; #bizbizeyeterizTürkiyem " ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları