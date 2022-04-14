RAMAZAN İMSAKİYE
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik
14.04.2022 09:38 - Son Güncelleme: 14.04.2022 09:39

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden birtakım açıklamalar yaptı. Kalın yaptığı açıklamada “Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Etkileri on yıllar devam edecek” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden birtakım açıklamalar yaptı.

Rusya - Ukrayna savaşına dair görüşlerini bildiren Kalın Ukrayna krizinin derinleşerek devam ettiğini aktardı.

İşte İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamalar:

BU SAVAŞIN ETKİLERİ ON YILLAR SÜRECEK
Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak.

Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek.

Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak.

Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek.

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