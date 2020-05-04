Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından ilk görüntüler

04.05.2020 16:00

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. Kez telekonferans yöntemi ile toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı. Toplantıda milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav tarihleri ve corona salgını sonrası normalleşme planı ele alınacak. İşte toplantıdan ilk görüntüler...

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı.

Toplantı, altıncı kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.